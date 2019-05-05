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حصل صالح محمد مبخوت آل منصور على براءة اختراع في تحويل مباشر للطاقة من مصدر حراري إلى تيار كهربائي والعكس صحيح عن طريق جهاز BallMilling وجهاز Spark Plasma بمشاركة أستاذة من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن وتحديداً قسم النانوتكنولوجي للأبحاث.
وقال صالح آل منصور لـ"الخليج 365": من الممكن الحصول على جزيئات صغيرة جداً باستخدام هذه التقنية، ويعتبر هذا الاختراع الأول، مشيراً إلى أن هناك مشروعاً جديداً بين جامعة البترول وشركة أرامكو السعودية.
ويعتبر آل منصور أحد أعضاء ذلك المشروع ووعد بأن هناك مفاجآت قادمة من خلال المشروع.
"آل منصور" يسجل براءة اختراع في تحويل مباشر للطاقة من مصدر حراريعبدالله السالم الخليج 365 2019-05-05
حصل صالح محمد مبخوت آل منصور على براءة اختراع في تحويل مباشر للطاقة من مصدر حراري إلى تيار كهربائي والعكس صحيح عن طريق جهاز BallMilling وجهاز Spark Plasma بمشاركة أستاذة من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن وتحديداً قسم النانوتكنولوجي للأبحاث.
وقال صالح آل منصور لـ"الخليج 365": من الممكن الحصول على جزيئات صغيرة جداً باستخدام هذه التقنية، ويعتبر هذا الاختراع الأول، مشيراً إلى أن هناك مشروعاً جديداً بين جامعة البترول وشركة أرامكو السعودية.
ويعتبر آل منصور أحد أعضاء ذلك المشروع ووعد بأن هناك مفاجآت قادمة من خلال المشروع.
05 مايو 2019 - 30 شعبان 1440
08:07 PM
بمشاركة أساتذة من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن
حصل صالح محمد مبخوت آل منصور على براءة اختراع في تحويل مباشر للطاقة من مصدر حراري إلى تيار كهربائي والعكس صحيح عن طريق جهاز BallMilling وجهاز Spark Plasma بمشاركة أستاذة من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن وتحديداً قسم النانوتكنولوجي للأبحاث.
وقال صالح آل منصور لـ"الخليج 365": من الممكن الحصول على جزيئات صغيرة جداً باستخدام هذه التقنية، ويعتبر هذا الاختراع الأول، مشيراً إلى أن هناك مشروعاً جديداً بين جامعة البترول وشركة أرامكو السعودية.
ويعتبر آل منصور أحد أعضاء ذلك المشروع ووعد بأن هناك مفاجآت قادمة من خلال المشروع.
، "آل منصور" يسجل براءة اختراع في تحويل مباشر للطاقة من مصدر حراري ،
المصدر : الخليج 365
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