تعرَّف على جديد قضية احتيال مشهور السوشيال على أحد ذوي الهمم

كشفت مصادر، تفاصيل جديدة عن قضية وقوع شاب من ذوي الهمم ضحية لأحد مشاهير “السوشيال ميديا” بعد استغلال حاجته؛ حيث تبيّن أن المشهور يسكن مدينة جدة وعليه قضية نصب واحتيال رُفعت من شخصٍ آخر في مركز المبرز؛ التابع لمحافظة الأحساء.

وأوضحت، أن المشهور قام بعمليات نصب واحتيال على أشخاص خلال الأشهر الأربعة الماضية تجاوزت 400 ألف ريال مُثبتة بحوالات بنكية؛ ليوهم الأشخاص بزيادة المبالغ التي يقومون بتحويلها له.

وقالت المصادر وفقا لموقع سبق، إن المشهور يقوم بإيهام المتابعين بأن أشخاصاً كُثراً قاموا بالتحويل له ويقوم بعرض صور حوالات بنكية مزورة وغير صحيحة على حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي، وتحديداً “سناب شات”، إضافة إلى عرض صور ردود متابعين غير صحيحة، بأنهم يقومون بمدحه والثناء عليه وينصحون بالتعامل معه.

يذكر أن الشاب عبدالعزيز مسعود؛ كشف الطريقة التي يستخدمها المشهور الذي يسكن في مدينة جدة تبدأ بعرض حسابات (باي بال) للبيع، عبر حسابه في (سناب شات)، وذلك بإرفاق رقم هاتفه المستخدم في برنامج (واتساب)، والعروض لحسابات (الباي بال) مقابل مبلغ مالي”.

وأضاف: “عند التحويل له يطلب منك الإيصال وبعدها يبدأ بالمماطلة ولا يتجاوب أبداً، ثم يفتح موقعاً إلكترونياً ويعرض عليه العروض”.

وأردف: “لإيهام المتابعين استخدم طرقاً متعدّدة للنصب والاحتيال، حيث قام باستخدام سجل تجاري لمؤسسة سعودية وقام بتزويره باسمه، قبل تزوير عدد من الرسائل الكاذبة محتواها إجراء تحويل بنكي من أشخاص عدة ذوي مناصب وسمعة”.

وتابع: “يقوم بوضع سنابات (مقاطع) بأنه مع السعودية وضدّ أيّ شخص يتكلم عنها، وهدفه من ذلك التضليل على ما يقوم به من أفعال نصب واحتيال”، مؤكداً أنه تقدم بشكوى للجهات الأمنية وفي انتظار اتخاذ الإجراءات.