السعودية تعلن ثبوت رؤية هلال شهر رمضان 1440

أعلن مرصد المجمعة الفلكي السعودي عن رؤية هلال شهر رمضان المبارك مساء اليوم الأحد؛ وبذلك يُنتظر صدور القرار الرسمي من المحكمة العليا عن إثبات الشهادة وفِي حال ثبوتها سيكون يوم غد الاثنين أول أيام شهر رمضان المبارك.‬

وقال مرصد جامعة المجمعة: "‏تم رؤية هلال شهر رمضان المبارك في مرصد جامعة المجمعة بحوطة سدير، وفي انتظار الإعلان الرسمي من المحكمة العليا" .

ويُنتظر أن تعلن المحكمة العليا خلال ساعات قليلة قرارها الرسمي بشأن موعد دخول شهر رمضان المبارك. وفق موقع "الحقيقة الدولية"

وفي وقت سابق السبت، أعلنت وسائل إعلام سعوديّة أن رؤية هلال شهر رمضان تعذّرت، ما يعني أن الأحد هو المتمّم لشهر شعبان، بينما يكون الإثنين هو أوّل أيام رمضان.