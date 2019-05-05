ضبط عبوات ماء زمزم مغشوشة في المنطقة الشرقية

ضبط مفتشو الهيئة العامة للغذاء والدواء 95 عبوة ماء زمزم مغشوشة بالمنطقة الشرقية.

وأعلنت الهيئة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أن عبوات المياه التي تم اكتشافها تعبأ بدون ترخيص في عبوات مجهولة المصدر وبطريقة غير صحية.

كانت الهيئة العامة للغذاء والدواء، أغلقت، مصنعًا لمستحضرات التجميل بأحد المراكز التابعة لمحافظة النعيرية بالمنطقة الشرقية؛ لعدم حصوله على ترخيص.

وقالت إن مفتشي الهيئة ضبطوا في المصنع طنين من المواد الأولية التي تُستخدم في تصنيع مستحضرات التجميل، مشيرةً إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات النظامية تجاه المخالفات.

وكانت الهيئة قد أغلقت، ثلاثة مستودعات لمنتجات التجميل، ومصنع عطور بالمنطقة الشرقية؛ بسبب العمل دون ترخيص.

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وأضافت أن مجموع ما ضبطه مفتشو الهيئة في المستودعات الثلاث بلغ 39 ألفًا و702 منتج مخالف؛ لعدم الإدراج وسوء التخزين، لافتةً إلى أن مصنع العطور المخالف غير ملتزم باشتراطات التوزيع والتخزين الجيد، وأنها اتخذت الإجراءات النظامية بحق المسؤولين عن المستودعات والمصنع.

كما أغلقت الهيئة- في وقت سابق- مستودعًا لمنتجات التجميل في مدينة الرياض؛ لعدم حصوله على ترخيص، وضبط بداخله 32 ألف منتج مخالف؛ لعدم الإدراج وسوء ظروف التخزين.

وفي أول أبريل الماضي، أغلقت الهيئة مصنع ثلج في منطقة تبوك؛ لعدم وجود ترخيص، ولعدم توافر أسس التصنيع الجيد، وأتلفت الهيئة نحو نصف طن من الثلج المخالف.

يُذكر أن الهيئة العامة للغذاء والدواء، تكثِّف جولاتها التفتيشية على المنشآت الغذائية ومستودعات تخزين منتجاتها ومراكز توزيعها في عدد من مناطق المملكة، مع التركيز على الأغذية التي يكثر استهلاكها خلال الشهر المبارك.

ويشارك في الحملات التفتيشية بالرياض الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء الدكتور هشام بن سعد الجضعي، وذلك ضمن خطة وضعتها الهيئة للتأكد من التزام تلك المنشآت باشتراطاتها ومطابقة ما يتم تصنيعه وتخزينه وتوزيعه باللوائح الفنية والمواصفات القياسية المعتمدة، بما يحقق سلامة ومأمونية الغذاء.

وتتضمن الخطة القيام بجولات تفتيشية خلال فترة العمل الرسمي والفترة المسائية طوال أيام الأسبوع، وستستمر خلال الشهر الكريم؛ ضمانا لمنع بيع أو تصنيع منتجات غذائية تشكل خطرا على صحة المواطنين.