«العمل» تُطلق خدمة التسوية الودية الإلكترونية للدعاوى العمالية تجريبيًا

أطلقت وكالة خدمات العملاء والعلاقات العمالية في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، اليوم الأحد، خدمة التسوية الودية الإلكترونية للدعاوى العمالية تجريبيًا، التي تُمكّن أطراف النزاعات العمالية من تقديم دعاوى الخلافات العمالية بشكل إلكتروني.

وشرعت الوزارة في الإطلاق التجريبي للخدمة بإدارة التسوية الودية في مكتب عمل منطقة الرياض، على أن يتم إطلاق الخدمة بشكل رسمي لاحقًا في جميع إدارات التسوية الودية بمختلف مناطق المملكة.

وتعدّ التسوية الودية، المرحلة الأولى من مراحل النظر في دعاوى الخلافات العمالية بين العامل وصاحب العمل، ويتم استقبالها في هذه الخدمة إلكترونيًا، وإيضاح الموقف النظامي للدعوى للأطراف المتنازعة، وإرفاق المستندات اللازمة ومراجعتها من قبل الموظفين المختصين، ومنح مهلة لمدة أسبوع للتفاوض المباشر، وتليها بعد ذلك الإجراءات المتبعة لمباشرة النزاعات العمالية.

ويمكن الاستفادة من هذه الخدمة، من خلال الرابط الخاص بالخدمات الإلكترونية لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية.