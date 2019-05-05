بالصور.. مدير تعليم الطائف يدشن أكبر جدارية تحوي معالم السعودية

دشّن المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف طلال بن مبارك اللهيبي، أكبر جدارية تحوي معالم متنوعة للمملكة، بحضور مدير مطار الطائف عبدالرحمن الهاشمي، والمساعد للشؤون التعليمية فهاد الذويبي، ومدير إدارة النشاط الطلابي سامي العصيمي، إضافة إلى المدير التنفيذي للملتقى علي الحليفي.

ورسمت الجدارية لوحة فنية وجمالية لمطار الطائف، الذي يُعد واجهة لمدينة الورد (الطائف)، ويأتي ذلك في إطار الشراكة بين تعليم الطائف والمطار، وتعتبر «فعالية معالم متنوعة ضمن مبادرة عين المصيف» إحدى مبادرات التعليم بـ «ملتقى مكة الثقافي» في دورتها الثالثة، حيث بلغ طول الجدارية نحو 52 مترًا، وضمت نحو 26 معلمًا من مختلف مناطق المملكة، إضافة إلى صور لجنودنا البواسل.

ونوّه اللهيبي بحجم الشراكة المجتمعية مع مطار الطائف، بما يحقق التكامل بين الجانبين، ويسهم في تقديم برامج وفعاليات متنوعة تستهدف المسافرين والقادمين عبر المطار، مشيدًا بمبادرة «عين المصيف»،، مؤكدًا أن الجدارية ضمّت عددًا من المعالم البارزة في المملكة، شاكرًا القائمين على المبادرة.

