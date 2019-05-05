مُتراؤون يرصدون هلال رمضان وغدًا أول أيام الشهر الفضيل

المحكمة العليا تعقد جلستها مساء اليوم..
رصد مُتراؤون، مساء اليوم الأحد، هلال شهر رمضان المبارك، في سدير وتمير بالرياض وغيرها من مناطق المملكة.
ومن المقرر استكمال إجراءات تسجيل الرؤية ورفعها للمحكمة العليا التي تعقد جلستها مساء اليوم؛ لتصدر بيانًا رسميًا تعلن من خلاله حلول شهر رمضان المبارك، وأن يوم غد الإثنين يوافق الأول من الشهر المبارك لعام 1440 هجرية ً.
كانت المحكمة العليا قالت أمس السبت إنه لم يرد إليها ما يثبت رؤية هلال شهر رمضان هذه الليلة، مشيرة إلى أنها ستعقد اليوم جلسة لإصدار قرار بما يثبت لديها بهذا الشأن.
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