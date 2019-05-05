قطار الحرمين يُتم 1000 رحلة ويعمل على مدار الأسبوع في رمضان

احتفل مشروع قطار الحرمين السريع، أمس السبت، بإنجازه 1000 رحلة منذ تشغيله، ونقل أكثر من 400 ألف مسافر بين مكة المكرمة والمدينة المنورة، مرورًا بجدة والمدينة الاقتصادية برابغ.

وقال رئيس هيئة النقل العام، الرئيس العام المكلف للمؤسسة العامة للخطوط الحديدية، الدكتور رميح بن محمد الرميح، إن هذا النجاح جاء نتيجة للدعم اللا محدود لصناعة الخطوط الحديدية بالمملكة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين؛ حيث أكد خادم الحرمين دعمه اللا محدود، من خلال تشريف كل منتمٍ لصناعة النقل حين تفضّل بتدشين المشروع في جدة، خلال شهر سبتمبر من العام 2018م.

وأشار إلى أن إطلاق المشروع كان بهدف ترسيخ اهتمام حكومة المملكة بضيوف الرحمن، ومنها توفير وسيلة نقل سريعة وآمنة، وفق أعلى مستويات الكفاءة العالمية، كما يأتي هذا ضمن توجّه الدولة وتوسعها المشهود في قطاع النقل بالخطوط الحديدية، عبر توفير خيارات متعددة للنقل العام؛ بما يحقق الاستدامة ويتوافق مع أهداف رؤية المملكة 2030.

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وقال: «إن هذا النجاح يؤكد ثقتنا وتفاؤلنا جميعًا كمجتمع سعودي يعايش القفزات الهائلة، التي تشهدها صناعة الخطوط الحديدية في المملكة، ومن بينها فخرنا جميعًا بريادة هذا المشروع الوطني العملاق في مجال النقل السككي على مستوى المنطقة؛ بما يملكه من إمكانات نوعيّة على جميع المستويات، وبما يزخر به من قيادات وطنية شابة تتولى جوانب التشغيل».

من جانبه، أوضح مدير عام التشغيل والصيانة بمشروع قطار الحرمين السريع، المهندس ريان الحربي، أن إدارة المشروع أعلنت قبل رمضان إضافة رحلات جديدة بين مكة المكرمة والمدينة المنورة؛ لتشمل جميع أيام الأسبوع خلال شهر رمضان؛ حيث يشهد جدول الرحلات، الذي يبدأ من الإثنين 6 مايو 2019م، زيادة في عدد الرحلات؛ بهدف تسهيل التنقُّل لزوّار الحرمين الشريفين، وتوفير أوقات وخيارات متعددة للتنقُل بين مكة والمدينة، مرورًا بجدة والمدينة الاقتصادية برابغ.

وأشار إلى أن هذا يأتي ضمن خطط التشغيل لمشروع قطار الحرمين، التي يستهدف من خلالها جدولة رحلات القطارات حسب الاحتياج الموسمي، ومن بينها تلبية الطلب المتزايد على الرحلات في الشهر الفضيل.

وبيَّن أن إدارة المشروع تتيح للراغبين في السفر بين محطات القطار الأربع (مكة المكرمة، جدة، مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، المدينة المنورة) حجز رحلاتهم، وشراء التذاكر واختيار المقاعد، من خلال الموقع الإلكتروني www.hhr.sa، أو بزيارة إحدى محطات الركاب، أو بالاتصال على الرقم الموحد 920004433.