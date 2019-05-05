مركز الملك سلمان للإغاثة يوزّع مساعدات إنسانية باليمن والأردن

وزَّع مركز الملك سلمان للإغاثة، اليوم الأحد، 740 سلة غذائية، تزن 54 طنًا و760 كيلوجراما، في مديرية ميفعة بمحافظة شبوة؛ يستفيد منها 4.440 فردًا، وذلك ضمن مشروع توزيع 102.170 سلة غذائية تستهدف عدة محافظات يمنية.

ويأتي ذلك، في إطار حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين؛ لتقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية، من خلال المركز، للشعب اليمني في المحافظات اليمنية كافة.

كما قدَّمت عيادات مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، الخدمات الطبية والعلاجية لـ14.428 حالة مرضية في مخيم الزعتري للاجئين السوريين في الأردن، خلال شهر أبريل الماضي .

وجاءت عيادات الطب العام بأعلى نسبة بعدد المراجعين؛ حيث راجعها 4.315 مريضًا، تلاها مباشرة عيادات الأطفال بواقع 4.018 طفلًا، كما استقبلت العيادة النسوية 1.542 مراجعة، فيما تلقى 846 لاجئًا سوريًا العلاج في عيادة الباطنية، و667 حالة لعيادة الأنف والأذن، وتعاملت عيادة الأسنان مع 794 حالة، وعيادة الجراحة والإجراءات مع 1.127 حالة قُدم لها العلاج المناسب، وتم تقديم اللقاحات لـ555 طفلًا وامرأة بواقع 1.274 مصلًا، وكان عدد المراجعين لعيادة التغذية والرعاية الصحية 407 حالات.

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وأمس السبت، سلَّم فريق من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، السلال الغذائية العاجلة للمحتاجين في جمهورية بنجلاديش، بحضور ممثل سفارة خادم الحرمين الشريفين في دكا سعود القحطاني، ومدير لجنة حقوق الإنسان ببنجلاديش وعضو البرلمان إبراهيم باني، وممثلي المجتمع المدني، وعدد من وجهاء وأعيان العاصمة البنغالية، ولفيف من العلماء والإعلاميين.

وأعرب عضو البرلمان البنجالي، السيد محمد مجيب الحق، عن امتنانه العميق للجهود الخيّرة، التي يقوم بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين؛ لعون المحتاجين حول العالم عمومًا وفي بنجلاديش خصوصًا، معبرًا عن اعتزازه بالدور الإنساني الكبير، الذي تقوم به المملكة؛ ناقلًا معاليه شكر وتقدير رئيسة الوزراء الشيخة حسينة واجد لخادم الحرمين الشريفين.

وقدَّم المستفيدون في كلمة ألقاها بالنيابة عنهم رئيس جامعة «خرمى دارا»، الشيخ شهيد الله الأجانوي، شكرهم وتقديرهم لرائد العمل الإنساني الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الذي خصَّ الأسر الفقيرة في بنجلاديش واللاجئين الروهينجا في منطقة كوكس بازار؛ بهذه المساعدات العاجلة قبيل شهر رمضان المبارك.

مما يذكر، أن المركز دشَّن- الخميس الماضي- المرحلة الأولى من مشروع لدعم الأمن الغذائي، ضمن الجهد الدولي لدعم اللاجئين الروهينجا وفقراء بنجلاديش البلد المضيف، بقيمة إجمالية تبلغ مليونين و700 ألف ريال سعودي؛ يستفيد منه أكثر من 119 ألف شخص؛ حيث سيوزّع المركز أكثر من 30 ألف سلة غذائية عاجلة؛ بواقع 25 كيلوجرامًا تحتوي على أصناف غذائية رئيسية، هي السكر والأرز والعدس والزيت والملح.