شرطة الرياض تستعد لرمضان بخطة متكاملة.. رصد مواقع الجريمة المحتملة والتصدي لها

أنهت الأجهزة الأمنية بشرطة منطقة الرياض استعداداتها لشهر رمضان، باعتماد خطة أمنية متكاملة، تحدد آلية العمل وفقًا للأدوار والمهام الأمنية المناطة بكلٍ من مراكز الشرطة ودوريات الأمن وفرق المرور وقوة المهمات والواجبات الخاصة، وإدارة التحريات والبحث الجنائي، اشتملت على مدينة الرياض والمحافظات التابعة لها.

وجاءت هذه الاستعدادات في إطار توجيهات أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، ونائبه الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز.

وتمثلت هذه الخطة، وفق بيان لأمانة منطقة الرياض، في تعزيز التواجد الأمني والميداني لتوفير الراحة والطمأنينة للمواطنين والمقيمين لأداء الشعائر في المساجد والجوامع بكل يسر وسهولة، إضافةً إلى رصد المواقع المحتملة لمكافحة الجريمة ومنع وقوعها، والتي قد يستغلها ضعاف النفوس للتعدي على الممتلكات العامة والخاصة، وتكثيف الحملات حول الأسواق والمجمعات التجارية لمكافحة التسول والظواهر السلبية، إضافة إلى تكثيف الجهود في أوقات الذروة وأوقات السحر، وتنظيم الحركة المرورية، والحرص على تطبيق قواعد وأنظمة السلامة لمرتادي الطرق العامة والفرعية.

ولفتت الأمانة، إلى أنه سيتم البدء في تنفيذ تلك الخطة اعتبارًا من اليوم الأول من الشهر الكريم حتى السادس من شهر شوال؛ لتشتمل على مصليات العيد والحدائق العامة والمنتزهات.

