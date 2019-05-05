السعودية اليوم / أمير الجوف يستقبل المدير التنفيذي لبرنامج دعم الصناعة اللوجستية ويبحث معه العمل على تنمية المنطقة



سكاكا 30 شعبان 1440 هـ الموافق 05 مايو 2019 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبد العزيز أمير منطقة الجوف بمكتب سموه بالإمارة اليوم المدير التنفيذي لبرنامج دعم الصناعة والخدمات اللوجستية المهندس عويض الحارثي والوفد المرافق له، بحضور معالي مدير جامعة الجوف الدكتور إسماعيل بن محمد البشري ووكيل الإمارة حسين بن محمد بن عبدالله آل سلطان ووكيل الإمارة المساعد للشؤون التنموية المهندس حبيب بن عبدالصمد .

ثم عقد اجتماعا ناقش خلاله سمو أمير منطقة الجوف الميزات التنافسية التي تتمتع بها المنطقة والتي تتوافق مع أهداف برنامج تطوير الصناعات والخدمات اللوجستية للإسهام بتكامل الجهود في سبيل نجاح رؤية المملكة 2030، وتحقيق غاياتها.

كما ناقش الاجتماع ربط تلك الميز بأهداف برنامج دعم الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، وعرض نبذة عن البرنامج وأهم مبادراته وتوجهاته.

وأوصى سمو أمير منطقة الجوف باستمرار الاتصال والتنسيق بين الإمارة والبرنامج وموائمة جهود الجامعة ومراكزها البحثية مع أهداف رؤية المملكة 2030 ، والعمل على تنمية المنطقة بما يلبي تطلعات أبنائها وبما يتوافق مع رؤية المملكة 2030 وفق توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ومتابعة سمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - .

//انتهى//

19:53ت م

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