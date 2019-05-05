السعودية اليوم / خادم الحرمين الشريفين يتلقى اتصالاً هاتفياً من جلالة ملك البحرين هنأه خلاله بشهر رمضان

جدة 30 شعبان 1440 هـ الموافق 05 مايو 2019 م واس
تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ اتصالاً هاتفيًا اليوم من أخيه جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، هنأه خلاله بحلول شهر رمضان المبارك.
وقد أعرب خادم الحرمين الشريفين عن شكره وتقديره لجلالته على ما عبر عنه من مشاعر أخوية صادقة، وبادله التهنئة بهذه المناسبة المباركة، سائلاً الله العلي القدير أن يوفق الجميع للصيام والقيام وصالح الأعمال .
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19:50ت م
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