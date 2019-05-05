السعودية اليوم / مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تهنئ المسلمين حو العالم بمناسبة شهر رمضان المبارك



الأمم المتحدة 30 شعبان 1440 هـ الموافق 05 مايو 2019 م واس

هنأت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين اليوم ملايين الأسر المسلمة في أنحاء العالم بمناسبة الشهر الكريم .

وشددت المفوضية في بيان على أن هناك حاجة أكثر من أي وقت مضى للتمسك بقيم شهر رمضان من الصبر والتضامن والرحمة لمساعدة المحتاجين للدعم.

// انتهى //

19:42ت م

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