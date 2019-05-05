اقتصادي / انتعاش الحركة التجارية في الباحة مع قرب حلول شهر رمضان



الباحة 30 شعبان 1440 هـ الموافق 05 مايو 2019 م واس

تشهد الأسواق والمحلات التجارية بمنطقة الباحة مع قرب حلول شهر رمضان المبارك انتعاشا في الحركة التجارية, وسط إقبال متزايد من المواطنين والمقيمين للاستعداد لاستقبال الشهر الكريم, بتوفير الاحتياجات والمستلزمات من المواد الغذائية واحتياجات المنازل من الأثاث والكماليات لتبدو في أجمل حال مع دخول هلال رمضان.

ورصد مراسل وكالة الأنباء

وتحظى مبيعات التمور واللحوم ومنتجات الدقيق بنصيب الأسد بين مختلف المبيعات، حيث يحرص الأهالي على شراء أنواع متعددة من التمور والرطب، وكذا اللحوم والدقيق لاستخدامها في العديد من الأطباق الرمضانية التي تمتاز بها المنطقة، مثل الخبزة والمرق والقرصان والمخاويض والمشاريق التي يصحبها اللبن والسمن والقهوة والقشر، فضلاً عن الأكلات الأخرى ومن بينها السمبوسة والشوربة واللقيمات وكيكة الدخن بالتمر وغيرها .

وتمتاز مساجد منطقة الباحة في شهر رمضان المبارك بالإقبال الكبير من الكبار والصغار في أجواء روحانية لأنفس مقبلة على الخير تطرق باب السماء كما هو حالها في كل أيام العام.

عدسة " واس " في منطقة الباحة رصدت الحركة التجارية وأبرزت من خلال عدة صور ما يعرضه الباعة للمتسوقين.

// انتهى //

19:33ت م

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الباحة 30 شعبان 1440 هـ الموافق 05 مايو 2019 م واستشهد الأسواق والمحلات التجارية بمنطقة الباحة مع قرب حلول شهر رمضان المبارك انتعاشا في الحركة التجارية, وسط إقبال متزايد من المواطنين والمقيمين للاستعداد لاستقبال الشهر الكريم, بتوفير الاحتياجات والمستلزمات من المواد الغذائية واحتياجات المنازل من الأثاث والكماليات لتبدو في أجمل حال مع دخول هلال رمضان.ورصد مراسل وكالة الأنباء السعودية في جولة لـ " واس " على الأسواق ومحلات بيع المواد الغذائية بمدينة الباحة حركة فاعلة من قبل المتسوقين منذ أواخر شهر شعبان الحالي لتبلغ ذروتها حاليا مع ما تبقي من حلول الشهر الفضيل, حيث تعد الحركة التجارية هي الأكبر طيلة أيام العام, ففيها تكتظ أسواق المنطقة بمرتاديها الذين يفدون لها في مختلف الأوقات, فأسواق الخضار والفواكه ومحلات الحلويات والمطاعم تستقبل يومياً من بعد صلاة العصر وحتى أذان المغرب أعداداً كبيرة من الأهالي, فيما تستقبلهم الأسواق المركزية والأسواق الشعبية ومحلات بيع الملابس والعطورات والإكسسوارات وغيرها في الفترة المسائية التي تبدأ من بعد صلاة التراويح وحتى الساعات الأولى من الصباح .وتحظى مبيعات التمور واللحوم ومنتجات الدقيق بنصيب الأسد بين مختلف المبيعات، حيث يحرص الأهالي على شراء أنواع متعددة من التمور والرطب، وكذا اللحوم والدقيق لاستخدامها في العديد من الأطباق الرمضانية التي تمتاز بها المنطقة، مثل الخبزة والمرق والقرصان والمخاويض والمشاريق التي يصحبها اللبن والسمن والقهوة والقشر، فضلاً عن الأكلات الأخرى ومن بينها السمبوسة والشوربة واللقيمات وكيكة الدخن بالتمر وغيرها .وتمتاز مساجد منطقة الباحة في شهر رمضان المبارك بالإقبال الكبير من الكبار والصغار في أجواء روحانية لأنفس مقبلة على الخير تطرق باب السماء كما هو حالها في كل أيام العام.عدسة " واس " في منطقة الباحة رصدت الحركة التجارية وأبرزت من خلال عدة صور ما يعرضه الباعة للمتسوقين.// انتهى //19:33ت م0228

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