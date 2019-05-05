السعودية اليوم / فرع وزارة البيئة بمكة المكرمة يُكرم المشاركين في فعاليات أسبوع البيئة



جدة 30 شعبان 1440 هـ الموافق 05 مايو 2019 م واس

كرّم مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد بن جار الله الغامدي بمقر الفرع في جدة اليوم، المشاركين في الفعاليات والبرامج التوعوية والإرشادية التي صاحبت أسبوع البيئة الأول، الذي نظمه الفرع لهذا العام بعنوان "نحمي بيئتنا لرفاه مجتمعنا"، بحضور مدير إدارة البيئة ، المهندس تركي بن عالي الحميدي .

وأكد المهندس الجار الله في كلمته، أن البرامج والفعاليات المتنوعة التي نُفذت خلال أسبوع البيئة أسهمت بشكل كبير في إيصال الرسالة الهادفة ، التي من ضمنها زيادة الوعي ونشر ثقافة المحافظة على البيئة ، مشيراً إلى أن هذا الإنجاز جاء بتعاون وتكاتف جميع الجهات المشاركة، مقدماً شكره للجميع على إنجاح هذه الفعاليات والبرامج للحفاظ على مقدرات الوطن واستدامتها.

وفي الختام جرى تكريم المشاركين في أسبوع البيئة، والموظفين المتميزين بإدارة البيئة وغرفة عمليات مكافحة نواقل الأمراض بفرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة.

مما يُذكر أن أفضل فعاليات أسبوع البيئة في المنطقة كانت من نصيب مكتب الوزارة بمحافظة القنفذة ، يليها مكتب محافظة جدة ، وحاز مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة خليص على أفضل تقرير عن أسبوع البيئة .

// انتهى //

18:58ت م

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