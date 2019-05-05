السعودية اليوم / الإعصار "فاني" يودي بـ42 شخصًا في الهند وبنجلادش



نيودلهي 30 شعبان 1440 هـ الموافق 5 مايو 2019 م واس

أودى الإعصار "فاني" الذي ضرب الهند وبنجلادش بحياة 42 شخصًا اليوم في وقت سارعت فرق الإنقاذ لإصلاح خطوط إمداد المياه والطرق التي دمرتها العاصفة.

ولقي 29 شخصاً من الوفيات في ولاية أوديشا في شرق الهند و13 في بنجلادش، بحسب ما أفاد مسؤولون من البلدين.

وضرب الإعصار "فاني" أوديشا ، مصحوبًا برياح وصلت سرعتها إلى 200 كلم في الساعة قبل أن تتراجع شدته مع توجهه نحو بنجلادش.

وقال بيشنوبادا سيثي المسؤول عن الإغاثة في أوديشا : إنه تم تسجيل 21 حالة وفاة ناجمة عن الإعصار في مدينة بوري.

وتضمن عدد القتلى في بنجلادش ستة أشخاص ضربهم البرق، وفق ما أفاد المسؤول عن إدارة الكوارث غلام مصطفى.

واقتُلعت آلاف الأشجار وأبراج الهواتف النقالة والأسطح، وانقطعت الكهرباء عن الكثير من المنازل منذ ثلاثة أيام.

وكان "فاني" أول إعصار يضرب سواحل الهند المطلة على خليج البنغال خلال الصيف منذ 43 عامًا، بحسب رئيس وزراء أوديشا نافين باتنايك.

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18:50ت م

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