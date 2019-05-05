السعودية اليوم / "الشؤون الإسلامية بالباحة" تنهي استعداداتها لاستقبال شهر رمضان



الباحة 30 شعبان 1440 هـ الموافق 05 مايو 2019 م واس

أنهى فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الباحة استعداداته لاستقبال شهر رمضان .

وشملت الاستعدادات تأمين احتياجات المساجد من المصاحف، والفرش والسجاد التي تجاوزت 10 آلاف متر مربع كمرحلة أولى ، والتأكيد على الأئمة والمؤذنين بالالتزام في مساجدهم والتقيد بتوقيت أم القرى في أوقات الأذان.

وأكد مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة و الإرشاد بمنطقة الباحة الشيخ مرزوق بن عبد الله الرويس، أن فرع الوزارة يستعد لاستقبال شھر رمضان المبارك من أجل راحة المصلين، ليؤدوا عباداتھم من تلاوة القرآن الكريم وذكر الله تعالى في جو من الخشوع والسكينة والراحة، من خلال تزويد الفرع بـ 58 إماماً من الحفاظ وخريجي جمعيات تحفيظ القرآن الكريم، تم اختيارهم بضوابط معينة من حيث الحفظ، وجودة التلاوة، وذلك للقيام بصلاة التراويح خلال شهر رمضان المبارك

// انتهى //

18:48ت م

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