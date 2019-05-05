

سكاكا 30 شعبان 1440 هـ الموافق 05 مايو 2019 م واس

تواصل الرقابة الصحية بأمانة منطقة الجوف جولاتها الرقابية على الأسواق الغذائية والمطاعم للتأكد من الحالة الصحية للعاملين بالمنشآت الصحية واستيفائهم لشروط الصحة العامة وللتأكد من سلامة المعروضات من المواد الغذائية وطرق تداولها وحفظها وطهيها وتحضيرها وسريان

مفعول الرخص وعدم مخالفتها لأنظمة البيع وصلاحية المواد الغذائية وذلك استعداداً لشهر رمضان المبارك .

وأوضح أمين منطقة الجوف المهندس درويش بن علي الغامدي أن الجولات الرقابية خلال شهر شعبان والبالغ عددها 563 أسفرت عن تحرير 226 مخالفة وإغلاق 164 محلا بالإضافة إلى مصادرة 8468 كيلو من المواد الغذائية الغير صالحة للاستخدام .

وأكد المهندس الغامدي على إستمرار هذه الحملات وتطبيق أشد العقوبات بالمخالفين والمتهاونين بصحة الأفراد ، ودعا المواطين والمقيمين الإبلاغ عن أي مخالفة عبر هاتف الطوارئ 940 على مدار الساعة .

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18:46ت م

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كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / أمانة الجوف تكثف رقابتها لاستقبال شهر رمضان وتغلق وتخالف 390 محلاً خلال شهر شعبان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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