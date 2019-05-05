السعودية اليوم / الأمن التونسي يقتل ثلاثة عناصر إرهابية بمناطق الجنوب الغربي



تونس 30 شعبان 1440 هـ الموافق 5 مايو 2019 م واس

قتل الأمن التونسي ثلاثة عناصر إرهابية بمنطقة سيدي علي بن عون التابعة لمحافظة سيدي بوزيد جنوب غربي تونس.

ووصف بيان لوزارة الداخلية التونسية اليوم العناصر الذين تم القضاء عليهم الليلة الماضية بأنهم من أخطر العناصر الموالية لتنظيم "داعش" الإرهابي.

وصادر الأمن التونسي ثلاثة قطع سلاح وكمية من الذخيرة والمتفجرات و2 أحزمة ناسفة كانت بحوزتهم فيما لا تزال الأبحاث متواصلة للكشف عن العناصر المتواطئة معم وفق نفس البيان.

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18:26ت م

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