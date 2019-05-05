السعودية اليوم / وكيل محافظة محايل يرأس اجتماع اللجنة الأمنية بالمحافظة



محايل 30 شعبان 1440 هـ الموافق 05 مايو 2019 م واس

رأس وكيل محافظة محايل المكلف يحي بن محمد العاصمي اليوم، اجتماع اللجنة الأمنية بالمحافظة ،وذلك بقاعة الاجتماعات بالمحافظة.

واستهل وكيل المحافظة الاجتماع بكلمة توجيهية ثمن فيها الجهود والأعمال والمهام التي تقوم بها الجهات الأمنية بالمحافظة ومراكزها من خدمة للمواطن والمقيم، والحفاظ على أمن وسلامة الوطن، مهيبا بالجميع إلى مضاعفة الجهود وبذل المزيد إنفاذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة.

وتم خلال الاجتماع بحث مختلف الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال خاصة ما يتعلق بعمل مختلف الجهات الأمنية بالمحافظة والمراكز والأدوار والمهام المناطة بكل جهة، إضافةً لعدد من الآراء والمقترحات التي تقدم بها الأعضاء, واتخاذ القرارات والتوصيات اللازمة تجاهها. ثم وقف وكيل المحافظة بحضور مديري الجهات الأمنية على عدد من المواقع ، مشددآ على أهمية متابعة الحركة المرورية على مدار الساعه ، وتطبيق الأنظمه والتعليمات بحق المخالفين ، ومعالجة الإختناقات المرورية في بعض المواقع كالسوق الرمضاني ووسط البلد وطريق الملك فيصل ، بما يضمن سلامة مستخدمي الطرق .

// انتهى //

18:26ت م

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