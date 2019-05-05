السعودية | توجيه عاجل من ولي العهد يخص طفل يمني

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الخليج 365 - الرياض- المناطق - متابعات وجَّه ولي العهد، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، بمعالجة الطفل اليمني رواف جابر آل عوفان، وذلك على نفقته الخاصة ؛ إذ يعاني الطفل ذو العام وأربعة أشهر ورمًا خبيثًا، أفقده إحدى عينيه .

وقال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن “محمد آل جابر”، في تغريدة على حسابه في “تويتر”، «سيدي ولي العهد، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود -حفظه الله- يوجه بمعالجة الطفل اليمني رواف جابر آل عوفان؛ على حسابه الخاص، حيث يعاني الطفل ذو العام وأربعة أشهر ورمًا خبيثًا، أفقده إحدى عينيه .

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