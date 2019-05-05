بالصور.. ألف رحلة لقطار الحرمين منذ تشغيله

احتفل مشروع قطار الحرمين السريع أمس السبت، بنجاحه في إنجاز ألف رحلة منذ تشغيله ونقل أكثر من 400 ألف مسافر بين مكة المكرمة والمدينة المنورة، مرورًا بجدة والمدينة الاقتصادية برابغ.

وانطلقت أولى رحلات قطار الحرمين السريع في 11 أكتوبر/تشرين الأول 2018، وهو مشروع وطني لخدمة المسلمين ونقلهم من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة بسرعة وكفاءة يعتمد عليها عبر 5 محطات حديثة، تحقيقًا لـ"رؤية 2030".





وأوضح الدكتور رميح بن محمد الرميح رئيس هيئة النقل العام، الرئيس العام المكلف للمؤسسة العامة للخطوط الحديدية بالسعودية، أن هذا النجاح جاء بسبب الدعم اللامحدود لصناعة الخطوط الحديدية بالسعودية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.





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حيث أكد خادم الحرمين الشريفين دعمه اللامحدود من خلال تشريف كل منتمٍ لصناعة النقل، حين دشن المشروع في جدة، خلال سبتمبر/أيلول من 2018، وجاء إطلاق المشروع ليرسّخ اهتمام حكومة السعودية بضيوف الرحمن، ومنها توفير وسيلة نقل سريعة وآمنة وفق أعلى مستويات الكفاءة والمواصفات العالمية، كما يأتي هذا ضمن توجه السعودية وتوسعها المشهود في قطاع النقل بالخطوط الحديدية، عبر توفير خيارات متعددة للنقل العام بما يحقق الاستدامة ويتوافق مع أهداف رؤية 2030.



وقال: "إن هذا النجاح يؤكد ثقتنا وتفاؤلنا جميعا كمجتمع سعودي يعايش القفزات الهائلة التي تشهدها صناعة الخطوط الحديدية في السعودية، ومن بينها فخرنا جميعا بريادة هذا المشروع الوطني العملاق في مجال النقل السككي على مستوى المنطقة بما يملكه من إمكانيات نوعيّة على جميع المستويات، وبما يزخر به من قيادات وطنية شابة تتولى جوانب التشغيل".





من جانبه، أوضح المهندس ريان الحربي مدير عام التشغيل والصيانة بمشروع قطار الحرمين السريع، أن إدارة المشروع أعلنت قبل رمضان عن إضافة رحلات جديدة بين مكة المكرمة والمدينة المنورة لتشمل جميع أيام الأسبوع خلال شهر رمضان، حيث يشهد جدول الرحلات الذي يبدأ من الإثنين 6 مايو 2019، زيادة في عدد الرحلات، بهدف تسهيل التنقل لزوار الحرمين الشريفين، وتوفير أوقات وخيارات متعددة للتنقل بين مكة والمدينة مرورًا بجدة والمدينة الاقتصادية برابغ.

وأوضح أن هذا يأتي ضمن خطط التشغيل لمشروع قطار الحرمين التي يستهدف من خلالها جدولة رحلات القطارات حسب الاحتياج الموسمي، ومن بينها تلبية الطلب المتزايد على الرحلات في الشهر الفضيل.