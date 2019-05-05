العاهل السعودي ورئيس اتحاد البرلمانيين الأفارقة يبحثان تعزيز التعاون

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في مكتبه بقصر السلام في جدة الأحد، رئيس الجمعية الوطنية في جمهورية بوركينافاسو رئيس اتحاد البرلمانيين الأفارقة الحسن بالا.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية، أنه جرى خلال الاستقبال، استعراض آفاق التعاون وبخاصة في المجال البرلماني بين مجلس الشورى والجمعية الوطنية بجمهورية بوركينافاسو.

حضر الاستقبال من الجانب السعودي، رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد آل الشيخ ومساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين تميم بن عبدالعزيز السالم ووزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية أحمد بن عبد العزيز قطان.