الإمارات تعلن الاثنين غرة شهر رمضان

2019-05-05

متابعات الخليج 365 - متابعة

أعلنت الإمارات ثبوت رؤية هلال شهر رمضان المبارك، ما يعني أن غدا الاثنين هو بداية الشهر الكريم.

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وكان المركز الدولي للفلك أعلن اليوم أنه تم رصد هلال رمضان بصعوبة من قمة جبل حفيت، مدينة العين في الإمارات.

يُذكر أنه تم رصد هلال رمضان في مرصد المجمعة اليوم، وبانتظار الإعلان الرسمي من المحكمة العليا.

وأعلنت عُمان بشكل رسمي عدم ثبوت رؤية هلال رمضان حيث ستكون بداية شهر الصوم يوم الثلاثاء المقبل.