- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم الإمارات تعلن الاثنين غرة شهر رمضان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الإمارات تعلن الاثنين غرة شهر رمضان
متابعات الخليج 365 - متابعة
أعلنت الإمارات ثبوت رؤية هلال شهر رمضان المبارك، ما يعني أن غدا الاثنين هو بداية الشهر الكريم.
وكان المركز الدولي للفلك أعلن اليوم أنه تم رصد هلال رمضان بصعوبة من قمة جبل حفيت، مدينة العين في الإمارات.
يُذكر أنه تم رصد هلال رمضان في مرصد المجمعة اليوم، وبانتظار الإعلان الرسمي من المحكمة العليا.
وأعلنت عُمان بشكل رسمي عدم ثبوت رؤية هلال رمضان حيث ستكون بداية شهر الصوم يوم الثلاثاء المقبل.
كانت هذه تفاصيل خبر الإمارات تعلن الاثنين غرة شهر رمضان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.