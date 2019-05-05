شكرا لقرائتكم بث مباشر : بيان من الديوان الملكي .. غدا غرة شهر رمضان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-05-05 المحكمة العليا : غدًا غرة شهر رمضان متابعات الخليج 365 - الرياض Advertisements أعلنت المحكمة العليا أن غدا الإثنين هو غرة شهر رمضان المبارك لعام 1440 هـ وذلك بعد ثبوت رؤية الهلال بواسطة لجان الترائي.









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