عُمان تعلن عدم ثبوت رؤية هلال رمضان

2019-05-05

متابعات الخليج 365 - الرياض

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أعلنت سلطنة عمان أن يوم غد الاثنين هو المتمم لشهر شعبان، وأن بعد غد الثلاثاء هو غرة شهر رمضان، وذلك بعد تعذر رؤية الهلال اليوم.

وبحسب وكالة الأنباء العُمانية الرسمية، فإن اللجنة الرئيسية لاستطلاع رؤية هلال شهر رمضان المبارك لهذا العام 1440 هـ أعلنت في بيان لها عدم ثبوت رؤية هلال شهر رمضان المبارك، وعليه يكون يوم غد الاثنين المتمم لشهر شعبان، ويكون يوم بعد غد الثلاثاء الموافق 7 مايو 2019 م غرة شهر رمضان لهذا العام.