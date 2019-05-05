رابط وموعد التقديم في الجامعات الحكومية والكليات التقنية بالرياض

2019-05-05

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت اللجنة الإشرافية للقبول الإلكتروني الموحد للطلاب والطالبات في الجامعات الحكومية والكليات التقنية بالرياض، الجدول الزمني لبوابتي قبول الطلاب والطالبات.

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وأوضحت اللجنة أن مواعيد قبول الطلاب ستكون على النحو الآتي: بدء التقديم على بوابة القبول يوم الاثنين (14 / 10 / 1440هـ)، إغلاق البوابة يوم الثلاثاء (22 / 10 / 1440هـ)، إعلان نتائج القبول للفرز الأول يوم الخميس (01 / 11 / 1440هـ)، إعلان نتائج القبول للفرز الأخير يوم الخميس (08 / 11 / 1440هـ).

فيما ستكون مواعيد قبول الطالبات على النحو الآتي: بدء التقديم على بوابة القبول يوم الأربعاء (16 / 10 / 1440هـ)، إغلاق البوابة يوم الأربعاء (23 / 10 / 1440هـ)، إعلان نتائج القبول يوم الخميس (08 / 11 / 1440هـ)، علماً بأن تفاصيل الجدول الزمني ودليل القبول الإلكتروني ومعايير وإجراءات القبول متوافرة على بوابة القبول الموحد للطلاب في منطقة الرياض (هنا) ، وبوابة القبول الموحد للطالبات في مدينة الرياض (هنا) .