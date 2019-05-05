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الزعاق : ثبوت رؤية هلال رمضان من مرصد تمير
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلن عضو الاتحاد العربي للفلك الدكتور خالد الزعاق رصد هلال شهر رمضان المبارك لعام 1440 هـ من مرصد تمير.
كما تمّت رؤية هلال شهر رمضان المبارك في مرصد جامعة المجمعة بحوطة سدير، وفي انتظار صدور بيان رسمي من المحكمة العليا.
وبهذا يكون يوم غدٍ الاثنين هو غرة شهر رمضان المبارك لعام 1440 هـ.
وكانت الحسابات الفلكية أكدت أن غداً الاثنين السادس من مايو هو غرة شهر رمضان المبارك، وبهذا تتوافق الرؤية الشرعية مع الحسابات الفلكية.
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