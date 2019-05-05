شكرا لقرائتكم ثبوت رؤية هلال رمضان 1440 في مرصد حوطة سدير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-05-05 ثبوت رؤية هلال رمضان 1440 في مرصد حوطة سدير متابعات الخليج 365 - الرياض ‏تمّت رؤية هلال شهر رمضان المبارك في مرصد جامعة المجمعة‬ بحوطة سدير، وفي انتظار صدور بيان رسمي من المحكمة العليا.

وبهذا يكون يوم غدٍ الاثنين هو غرة شهر رمضان المبارك لعام 1440 هـ.

وكانت الحسابات الفلكية أكدت أن غداً الاثنين السادس من مايو هو غرة شهر رمضان المبارك، وبهذا تتوافق الرؤية الشرعية مع الحسابات الفلكية.









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