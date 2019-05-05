شكرا لقرائتكم فيديو.. ماذا قال الرائي الخضيري عن دعوة المحكمة العليا لتحري هلال رمضان؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-05-05 فيديو.. ماذا قال الرائي الخضيري عن دعوة المحكمة العليا لتحري هلال رمضان؟ متابعات الخليج 365 - الرياض تجري الآن عملية تحري رؤية هلال شهر رمضان المبارك في مرصد جامعة المجمعة في حوطة سدير بالرياض. Advertisements وقال الرائي الشهير عبدالله الخضيري إن المحكمة العليا دعت للترائي اليوم والأمس لافتا إلى أن دور المرصد يتوقف عند رصد الهلال أما المحكمة العليا فهي المختصة بإعلان دخول الشهور الهجرية خاصة شهور العبادات.









Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. ماذا قال الرائي الخضيري عن دعوة المحكمة العليا لتحري هلال رمضان؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.