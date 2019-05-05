- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم رصد هلال رمضان بصعوبة في الإمارات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
رصد هلال رمضان بصعوبة في الإمارات
بانتظار الإعلان الرسمي
متابعات الخليج 365 - الرياض
أكّد مركز الفلك الدولي أنه تم رصد هلال شهر رمضان 1440 هجرياً بصعوبة قبل قليل من قمة جبل حفيت، مدينة العين في الإمارات.
وتابع المركز أنه تمت الرؤية بصعوبة شديدة باستخدام تقنية التصوير الفلكي، ويبقى الإعلان الرسمي من قِبل الجهات الرسمية بعد غروب الشمس.
وكان المركز أعلن أمس استحالة رؤية هلال شهر رمضان نظراً لعدم حدوث الاقتراب بسبب غروب القمر قبل الشمس.
كانت هذه تفاصيل خبر رصد هلال رمضان بصعوبة في الإمارات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.