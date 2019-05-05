رصد هلال رمضان بصعوبة في الإمارات

2019-05-05

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكّد مركز الفلك الدولي أنه تم رصد هلال شهر رمضان 1440 هجرياً بصعوبة قبل قليل من قمة جبل حفيت، مدينة العين في الإمارات.

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وتابع المركز أنه تمت الرؤية بصعوبة شديدة باستخدام تقنية التصوير الفلكي، ويبقى الإعلان الرسمي من قِبل الجهات الرسمية بعد غروب الشمس.

وكان المركز أعلن أمس استحالة رؤية هلال شهر رمضان نظراً لعدم حدوث الاقتراب بسبب غروب القمر قبل الشمس.