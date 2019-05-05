شكرا لقرائتكم مرصد حوطة سدير يستعد لرصد هلال رمضان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-05-05 مرصد حوطة سدير يستعد لرصد هلال رمضان متابعات الخليج 365 - الرياض بدأت وحدة الرصد بمرصد جامعة المجمعة الفلكي بحوطة سدير الاستعداد لرصد هلال شهر رمضان المبارك في الموقع الخاص بها. Advertisements وكان مرصد جامعة المجمعة الفلكي بحوطة سدير أعلن أمس أنه لم يتمكن من رصد هلال شهر رمضان المبارك في المملكة ليوم السبت، ونظراً لدعوة المحكمة العليا المتضمنة في تحري رؤية هلال شهر رمضان المبارك ليومي السبت والأحد، فستقوم الجامعة بتحري رؤية الهلال مساء اليوم الأحد.









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