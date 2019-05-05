وضع الغيوم والسُّحب فوق المملكة قبل ترائي هلال رمضان

2019-05-05

متابعات الخليج 365 - الرياض

غطّت السُّحب الكثيفة أجزاء واسعة من مناطق المملكة في الوقت الذي تستعد فيه المراصد والمهتمون بالفلك لتحري رؤية هلال شهر رمضان المبارك.

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وكان مرصد جامعة المجمعة الفلكي بحوطة سدير أعلن أمس أنه لم يتمكن من رصد هلال شهر رمضان المبارك في المملكة ليوم السبت، ونظراً لدعوة المحكمة العليا المتضمنة في تحري رؤية هلال شهر رمضان المبارك ليومي السبت والأحد، فستقوم الجامعة بتحري رؤية الهلال مساء اليوم الأحد.

وكان المركز الدولي للفلك أعلن في وقت سابق استحالة رؤية هلال شهر رمضان يوم السبت نظراً لعدم حدوث الاقتران بعد غروب الشمس.