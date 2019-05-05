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انتهاء المرحلة الرابعة من فصل الخدمات عن حي النكاسة
متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة
أنهت هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة وأمانة العاصمة المُقدسة المرحلة الرابعة من فصل الخدمات بحي النكاسة العشوائي بـمكة؛ وذلك تمهيداً للبدء في التطوير.
يُذكر أن فصل الخدمات من المُقرر أن يتم عبر 12 مرحلة تم انتهاء 4 منها بنجاح، جرى خلالها إزالة 400 عقار في المراحل الثلاثة الأولى، وفصل التيار الكهربائي عن 50 عقاراً في المرحلة الرابعة، وتبلغ عدد الأراضي البديلة التي تم تعويضها لقاطني حي النكاسة العشوائي 380 قطعة على مساحة 159.466 ألف متر، تبعد عن الحرم 20 كيلومتر، وترتكز فكرة المشروع على أنه مشروع حضاري إنساني تنموي وعمراني وصناعي من خلال بناء قرى نموذجية مستدامة التنمية يتسق مع مكانة مكة المكرمة ومكانة المملكة العالمية.
وتهدف مشاريع التطوير إلى إعادة تكوين البيئة العمرانية على أساس التكاملية والترابط المبني على أسس وخُطط شاملة ومتناسقة، تشمل جميع جوانب البيئة العمرانية مثل التشكيل العمراني والإسكان، وشبكات المواصلات، والمرافق، والخدمات العامة المتنوعة، كما يهدف لتحسين الصورة البصرية بالعاصمة المقدسة لتكون جميع المشاريع الجاري تنفيذها والمستقبلية وَفق هوية مكية ثابتة ومُوحّدة، تراعي طبيعة مكة وجغرافيتها من ناحية الشكل العام وطابع البناء.
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