مرضى الكلى في رمضان .. نصائح ومحاذير

2019-05-05

متابعات الخليج 365 - متابعة

يحتاج مرضى الكلى إلى استشارة طبيب ثقة يُبين لهم مدى تأثير وخطورة الصيام على صحتهم نظراً لحاجة الجسم للحصول على كميات متوازنة من السوائل أو للحاجة إلى تعاطي الأدوية والعقاقير بشكل منتظم.

وقد أباح الله للمرضى الإفطار في رمضان إن كان في ذلك خطورة على صحتهم؛ لذا يجب على مرضى الكلى تحري الأمر بدقة حتى لا يعرضوا أنفسهم للخطر.

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مضاعفات الإصابة بأمراض الكلى

أمراض الكلى لها بعض المضاعفات الخطيرة الأمر الذي يعني ضرورة استشار الطبيب واتباع النظام الغذائي والعلاجي الخاص بكل حالة ومن بين أشهر المضاعفات: