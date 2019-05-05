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مرضى الكلى في رمضان .. نصائح ومحاذير
متابعات الخليج 365 - متابعة
يحتاج مرضى الكلى إلى استشارة طبيب ثقة يُبين لهم مدى تأثير وخطورة الصيام على صحتهم نظراً لحاجة الجسم للحصول على كميات متوازنة من السوائل أو للحاجة إلى تعاطي الأدوية والعقاقير بشكل منتظم.
وقد أباح الله للمرضى الإفطار في رمضان إن كان في ذلك خطورة على صحتهم؛ لذا يجب على مرضى الكلى تحري الأمر بدقة حتى لا يعرضوا أنفسهم للخطر.
مضاعفات الإصابة بأمراض الكلى
أمراض الكلى لها بعض المضاعفات الخطيرة الأمر الذي يعني ضرورة استشار الطبيب واتباع النظام الغذائي والعلاجي الخاص بكل حالة ومن بين أشهر المضاعفات:
- تجمع السوائل في الجسم: الفشل الكلوي الحاد قد يؤدي إلى تجمع السوائل في الرئتين مما يسبب ضيقًا في التنفس.
- آلام في الصدر.
- ضعف العظام وزيادة خطر الإصابة بالكسور.
- فقر الدم.
- الضعف الجنسي.
- تلف الجهاز العصبي المركزي.
- انخفاض مناعة الجسم مما قد يزيد احتمالية الإصابة بالعدوى.
- التهاب التامور (التهاب غلاف القلب): التهاب الغشاء المحيط بالقلب.
- مضاعفات الحمل مما قد تسبب خطرًا على الحامل والجنين.
نصائح لمرضى الكلى في رمضان
يُنصح مرضى الكلى في رمضان بعدم الحصول على كميات كبيرة من الصوديوم والبوتاسيوم والفوسفور، لذا يوصى بتجنب ملح الطعام الذي يحتوي على الصوديوم، بجانب الأطعمة التي تحتوي على البوتاسيوم مثل الطماطم والبطاطس والبامية والخضراوات المورقة الخضراء والموز والمانجو والبلح والمشمش والخوخ والكنتالوب، بالإضافة إلى تلك الأطعمة التي تحتوي على الفوسفور كالبقول والمكسرات ومنتجات الألبان والمشروبات الغازية.
وبالنسبة للمرضى الذين يستعملون أدوية خافضة لنسبة الفوسفور في الجسم، يجب عليهم تناول تلك الأدوية خلال الوجبات وليس قبلها أو بعدها.
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