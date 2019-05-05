الان تتابع ابن عايش يحصد درجة البكالوريوس بامتياز مع مرتبة الشرف والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل متابعات - الخليج 365 حصل المبتعث نواف بن عواد ابن عايش الشمري على درجة البكالوريوس، في تخصص إدارة المعلومات الطبية، من جامعة ولاية تينيسي الأمريكية، بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف. “الخليج 365” تبارك للمبتعث ابن عايش وتتمنى له التوفيق.

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