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الان تتابع المرور يعلن تقليل الحركة في المنطقة المحيطة بالمسجد الحرام.. وينشر خريطة لتسهيل الوصول والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أعلن الحساب الرسمي للمرور السعودي على “تويتر”، التقليل من حركة المرور في المنطقة المركزية المحيطة بالمسجد الحرام، موضحًا أن استخدام وسائل النقل العام والنقل الترددي يُعدُّ الوسيلة الأمثل والأسرع للوصول للمسجد الحرام.
وأضاف: لتسهيل وصولكم للحرم المكي يمكنكم إيقاف مركباتكم بأمان في إحدى محطات النقل العام الأقرب لكم وفقًا للخريطة المرفقة”.
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