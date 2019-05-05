المراصد الفلكية ترصد هلال شهر رمضان

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات

أعلنت مرصد جامعة المجملة الفلكي بحوطة سدير، أن غدا الاثنين، هو أول أيام شهر رمضان المبارك.

وكانت وحدة الرصد بمرصد جامعة المجمعة الفلكي بحوطة سدير استعدت لرصد هلال شهر رمضان، في الموقع الخاص بها.