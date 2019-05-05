- 1/3
- 2/3
- 3/3
الان تتابع المراصد الفلكية ترصد هلال شهر رمضان والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات
أعلنت مرصد جامعة المجملة الفلكي بحوطة سدير، أن غدا الاثنين، هو أول أيام شهر رمضان المبارك.
وكانت وحدة الرصد بمرصد جامعة المجمعة الفلكي بحوطة سدير استعدت لرصد هلال شهر رمضان، في الموقع الخاص بها.
كانت هذه تفاصيل خبر المراصد الفلكية ترصد هلال شهر رمضان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.