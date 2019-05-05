الخطوط السعودية تنفذ أكبر عمليات تشغيلية في تاريخها بـ77 ألف رحلة

واس - الخليج 365

بدأت الخطوط السعودية تنفيذ أكبر عمليات تشغيلية في تاريخها من خلال خطة استراتيجية لموسم الصيف الذي يمثّل ذروة التشغيل لهذا العام 2019م ، يشمل الإجازة المدرسية وكثافة موسم العمرة خلال شهر رمضان المبارك ، وعيد الفطر والحج ، وتستمر حتى الأول من سبتمبر 2019م .

وتتضمن الخطة تشغيل أكثر من 77 ألف رحلة داخلية ودولية سعتها المقعدية أكثر من 16,8 مليون مقعد ، وتشغيل رحلات مباشرة إلى 3 وجهات دولية ، وجهتان بتشغيل منتظم وهما مراكش ، وأثينا والوجهة الثالثة موسمية “ملقا”.

وخصصت “السعودية” خلال فترة الخطة التي تستمر 123 يومًا ، أكثر من 7,74 مليون مقعد للقطاع الداخلي عبر 44,246 رحلة بين مختلف مناطق المملكة ، فيما بلغت حصة القطاع الدولي أكثر من9,343 مليون مقعد من خلال 33 ألف رحلة إلى 70 وجهة دولية ، وذلك بمعدل يومي للرحلات يصل إلى أكثر من 627 رحلة يوميا للقطاعين الداخلي والدولي ، سعتها المقعدية تبلغ أكثر من 136,7 ألف مقعد يومياً.

واستعرض مدير عام الخطوط الجوية العربية السعودية ، المهندس صالح بن ناصر الجاسر ، جاهزية المؤسسة ومجموعة شركاتها الخطة الاستراتيجية لذروة الموسم في اجتماع تنفيذي بمقر العمليات الأسبوع الماضي ، بحضور رؤساء شركات المؤسسة الناشئة عن التخصيص وقيادات القطاعات التشغيلية ، في حين ناقش الحضور تقرير مركز مراقبة العمليات التكاملية ، واستعراض جميع الشركات والوحدات الاستراتيجية جاهزيتها لتنفيذ الخطة عبر مضاعفة الجهود وتجنيد الطاقات وتوفير الإمكانات اللازمة لتنفيذ الخطة وفق تخصص الشركات ، ودورها ضمن منظومة المؤسسة في سير العمليات التشغيلية وتوفير أفضل الخدمات لضيوف “السعودية”.

ونوه الجاسر ، بجاهزية واستعداد كافة قطاعات وشركات الخطوط السعودية لتنفيذ أكبر خطة تشغيلية في تاريخ المؤسسة عبر مضاعفة الجهود وتعزيز الجاهزية لهذه الفترة غير المسبوقة في حجم التشغيل ، بما تشهده من زيادة كبيرة في أعداد الرحلات وحجم السعة المقعدية على القطاعين الداخلي والدولي .

وأعرب عن ثقته بنجاح الخطة التشغيلية للخطوط السعودية -بتوفيق الله – ، ثم بجهود وسواعد كوادرها البشرية المؤهلة والمتخصصة في كافة القطاعات التشغيلية ، وبأسطولها الحديث من الطائرات ، مؤكدا أن ذروة التشغيل خلال فترة الصيف وماتشهده من تداخل مواسم العمرة والإجازة والأعياد والحج ، يُمثل مسؤولية مضاعفة وتحدياً كبيراً تعمل الخطوط السعودية على مواجهته من خلال التخطيط المبكر والجاهزية الميدانية ، وتعزيز التنسيق والتعاون مع شركاء النجاح في المطارات لضمان انسيابية وسهولة الحركة ، بما ينعكس إيجاباً على انضباط مواعيد الرحلات ومستوى الخدمات المقدمة للضيوف.

ووجه الجاسر في نهاية الاجتماع, رؤساء القطاعات التشغيلية والشركات المساندة ، بالتواجد ميدانيا مع زملائهم الموظفين خلال أوقات الذروة ، وتقديم الدعم والمساندة لهم لضمان سير العمليات التشغيلية بمرونة وانسيابية ، وتقديم أفضل الخدمات لضيوف “السعودية” في هذه الأوقات ، وتوفير أفضل الخدمات للضيوف ، وتقديم صورة مشرفة عن الخدمات التي تقدمها المملكة عبر كافة مؤسساتها وأجهزتها لضيوف الرحمن المعتمرين والحجاج من جانب ، وكذلك جهود الناقل الوطني في أداء دوره المناط به في خدمة حركة النقل الجوي بين مختلف مناطق المملكة وربطها بشبكة رحلاتها في أنحاء العالم.