الان تتابع جامعة الملك فهد تحدد 7 رمضان موعدا لاستقبال طلبات الالتحاق والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الرياض - الخليج 365:

حددت جامعة الملك فهد للبترول والمعادن يوم 7 رمضان الموافق 12 مايو 2019م موعداً لاستقبال طلبات الالتحاق بها لخريجي المرحلة الثانوية عن طريق الإنترنت، ويستمر 7 أيام ، وذلك من خلال موقع إدارة القبول http://www.kfupm.edu.sa/admissions .

واشترطت الجامعة للقبول فيها أن يكون الطالب من خريجي الثانوية العامة أو نظام المقررات (علوم طبيعية) لهذا العام 1440هـ أو العام الماضي 1439هـ ، وأن يكون الطالب قد دخل اختبار القدرات العامة للتخصصات العلمية، حيث يحق للطالب استخدام نتيجة الاختبار التي حصل عليها هذا العام 1440هـ أو العامين السابقين له ، واشترطت أيضا دخول الطالب الاختبار التحصيلي لهذا العام 1440هـ أو العام السابق له 1439هـ ، وأن لا يكون الطالب قد سبقت له الدراسة في الجامعة أو البرامج التابعة لها ، وسوف تتم معاملة جميع الطلبات معاملة دون إعطاء أولوية في القبول لمن يسجل مبكراً.

وسيتم إعلان النسبة المركبة المطلوبة عند إعلان نتائج الطلاب المرشحين للقبول يوم الأحد 13 شوال 1440هـ الموافق 16 يونيو 2019م ، وستعلن نتائج القبول بالجامعة على الموقع الإلكتروني فيما ستصل النتائج أيضاً عبر رسالة نصية على جوال الطالب المذكور في طلب الالتحاق ورسالة على بريده الإلكتروني ، كما سيلغى قبول الطلاب الذين تم إبلاغهم بالقبول ولم يؤكدوا الرغبة بالالتحاق بالجامعة ولم يرفعوا المستندات المطلوبة في الموعد المحدد لهم عند إعلان النتائج من 13 إلى 16 شوال 1440هـ الموافق من 16 إلى 19 يونيو 2019م.

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وأوضح مدير الجامعة الدكتور سهل بن نشأت عبدالجواد, أن الجامعة اعتادت في كل عام تيسير عملية القبول وتبسيط إجراءات الالتحاق بها للطلاب المستجدين بتوظيف متكامل للتقنية ، مبيناً أن الجامعة تستقطب سنويا أفضل الطلاب المتميزين دراسياً نظراً لما تتمتع به من سمعة أكاديمية ، وما تقدمه من مستوى تعليمي لطلابها يوفر المادة العلمية المعاصرة ويغرس المهارات اللازمة لتخريج القياديين في المجتمع.

وبين أن من مميزات القبول بالجامعة أن الطالب المستجد يقبل في برنامج السنة التحضيرية لمدة عام دراسي واحد، وبعدها يسمح للطالب بالالتحاق بأحد التخصصات التي تقدمها كليات الجامعة ، وتتيح هذه الميزة للطالب فرصة للتعرف على تخصصات الجامعة واختيار ما يناسب رغبته وميوله عن معرفة وإدراك.

من جانبه، أفاد عميد القبول والتسجيل الدكتور سعد بن محمد الشهراني, أن الجامعة تسعى إلى قبول الطلاب المتميزين دراسياً من خريجي الثانوية وتم الإعداد لخطة القبول لهذا العام مبكراً و شملت برامج نوعية نفذت في العديد من مناطق المملكة بهدف التعريف ببرامج الجامعة الأكاديمية و البحثية و كذلك طبيعة الحياة الجامعية، كما أن الاستعدادات لعملية القبول تمت بالتنسيق المتكامل مع الجهات ذات العلاقة داخل الجامعة وخارجها لضمان سير إجراءات القبول بشكل ميسر.

وأشار إلى أن القبول في الجامعة يتم بناءً على ثلاثة معايير أساسية وهي نسبة الثانوية العامة ، واختبار القدرات العامة والاختبار التحصيلي ، ويتم ذلك عن طريق احتساب أوزان مئوية لهذه المعايير وهي 50% على الاختبار التحصيلي و 30% على اختبار القدرات العامة و 20% على نسبة الثانوية العامة، وتجمع حصيلة هذه الأوزان في نسبة مركبة واحدة يتم من خلالها تحديد الطلاب المقبولين.

وأبان الدكتور الشهراني أن الجامعة توفر مركزاً للاتصال والتواصل تم تهيئته للإجابة على أي استفسارات للطلاب وأولياء أمورهم ، إضافة إلى معلومات الموقع الإلكتروني لإدارة القبول، والإجابة من خلال البريد الإلكتروني أو الهاتف ، متمنياً للجميع التوفيق والسداد.