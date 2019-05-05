الربيعة يوقع اتفاقية مساعدات غذائية للشعب اليمني ضمن مبادرة «إمداد»

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)وقّع المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، بمقر المركز في الرياض اليوم (الأحد)، اتفاقية لتقديم المساعدات الغذائية لأبناء الشعب اليمني، وذلك ضمن منحة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة لبرنامج الغذاء العالمي لتقديم مساعدات الغذاء والتغذية للجمهورية اليمنية (إمداد).
وتبلغ تكلفة المشروع 240 مليون دولار أمريكي يستفيد منه 13.2 مليون شخص في جميع المحافظات والمناطق اليمنية.
وتهدف مبادرة «إمداد» لسد فجوة الاحتياج الإنساني في اليمن من خلال توفير المساعدات في قطاعات الأمن الغذائي والتغذية المنقذة لحياة النازحين.
وسيشمل المشروع شراء وتوزيع المواد الغذائية من حبوب القمح والزيوت النباتية والبقوليات والمكملات الغذائية، والإشراف على نظام القسائم الغذائية للمستفيدين.
وقال ممثل برنامج الغذاء العالمي ريحان أسف آساد في تصريح صحفي إن المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة وقعتا مع برنامج الأغذية العالمي على تقديم مساهمات للمنظمة بقيمة 240 مليون دولار أمريكي لتأمين الغذاء لشهر رمضان وعيد الفطر في اليمن، مبيناً أن عدد المتضررين من نقص الأغذية في اليمن يصل إلى 20 مليون شخص من أصل 28 مليون يمني.
وتأتي هذه المبادرة الإنسانية السخية المقدمة من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة تأكيداً لحرصهما على الشعب اليمني الشقيق في جميع الأوقات لاسيما مع حلول شهر رمضان المبارك.
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