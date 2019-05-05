شكرا لقرائتكم خبر عن «العمل»: إطلاق التسوية الودية الإلكترونية للدعاوى العمالية تجريبياً في الرياض والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

أطلقت وكالة خدمات العملاء والعلاقات العمالية في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تجريبياً، خدمة التسوية الودية الإلكترونية للدعاوى العمالية، التي تُمكن أطراف النزاعات العمالية من تقديم دعاوى الخلافات العمالية بشكل إلكتروني.

وقد شرعت الوزارة في الإطلاق التجريبي للخدمة في إدارة التسوية الودية في مكتب عمل منطقة الرياض، على أن يتم إطلاق الخدمة بشكل رسمي لاحقا في جميع إدارات التسوية الودية بمختلف مناطق المملكة.

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وتعدّ التسوية الودية المرحلة الأولى من مراحل النظر في دعاوى الخلافات العمالية بين العامل وصاحب العمل، ويتم استقبالها في هذه الخدمة إلكترونيا وإيضاح الموقف النظامي للدعوى للأطراف

المتنازعة وإرفاق المستندات اللازمة ومراجعتها من قبل الموظفين المختصين ومنح مهلة أسبوع للتفاوض المباشر وتليها بعد ذلك الإجراءات المتبعة لمباشرة النزاعات العمالية.

ويمكن الاستفادة من هذه الخدمة من خلال الرابط الخاص بالخدمات الالكترونية لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية https://smex12-5-en-ctp.trendmicro.com.