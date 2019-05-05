شكرا لقرائتكم خبر عن «النيابة» تستدعي مسوقة «فيديو الإيحاءات الخادشة للآداب» عبر «السناب» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

كشفت مصادر مطلعة قيام النيابة العامة باستدعاء إحدى مسوقات الإعلانات التجارية، حيث ظهرت تلك المسوقة عبر مقطع فيديو بثته من خلال حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «سناب شات» تسوق لمنتج تجميلي، انطوى على ألفاظ خادشة للحياء وإيحاءات ماسة بالقيم الدينية والآداب العامة.

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وأشار المصدر إلى أن النيابة العامة قامت بواجبها بعد الواقعة مباشرة، واستجواب المسوقة حيال الأفعال السلوكية الصادرة عنها، وأفادت بأنها لا تقصد أي شيء من تلك الإيحاءات، وأنها مجرد دعاية لزيوت تستخدم للتجميل والمساج، وأبدت ندمها على ما بدر منها، وتعهدت بعدم تكرار ذلك مستقبلاً، واعتذارها الشديد للرأي العام والمجتمع بأسره عما صدر منها.

وأفاد المصدر بأن هذا السلوك قد ينطوي عليه مخالفة لنظام منتجات التجميل، الذي قد تنهض عقوبة المخالفات فيها إلى السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات والغرامة المالية بمبلغ يصل إلى خمسة ملايين ريال، علاوة على ما قد يكتنف هذا الإعلان من قيام جريمة تعمد تضليل العامة بتقصد نشر معلومات غير حقيقية عن المنتج، ما يولد انطباعا كاذبا يسود لدى متلقيه باعتقاد صحته.

يذكر أنه سبق للنيابة العامة أن نبهت عبر حسابها بمنصة «تويتر» من السلوكيات المماثلة والمخالفة لنظام مكافحة جرائم المعلوماتية أو نظام منتجات التجميل من خلال «جرافيك» تفصيلي توعوي يوضح ذلك في وقت سابق عن الواقعة.