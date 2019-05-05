شكرا لقرائتكم خبر عن «هيئة الاتصالات»: 5532 محطة «4G» و2710 نقطة «واي فاي» لضيوف الرحمن والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

كشفت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات استعداداتها لخدمة زوار الحرمين الشريفين لشهر رمضان المبارك للعام الحالي 1440، مؤكدةً جاهزية شبكات مقدمي خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات لتقديم أفضل الخدمات لزوار الحرمين الشريفين بكفاءة وجودة عالية.

وأفادت الهيئة بأن عدد المحطات القاعدية للجيل الرابع في الحرم المكي بلغ (525) محطة، وفي مكة المكرمة (3566) محطة، فيما بلغ عدد المحطات القاعدية للجيل الرابع في الحرم المدني (293) محطة، وفي المدينة المنورة (1966) محطة.

وعلى صعيد توفير نقاط الوصول لشبكة (WI-FI) وتعزيز استيعاب الطلب المتنامي على خدماتها، فقد أشارت الهيئة إلى أنها عملت على توفير (1256) نقطة وصول في مكة المكرمة، إضافة إلى (1454) نقطة وصول في المدينة المنورة.

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كما أكدت الهيئة أنها تعمل على تسخير كافة الإمكانات والجهود في سبيل تيسير حصول ضيوف الحرمين الشريفين على أفضل الخدمات خلال شهر رمضان المبارك، والتعاون مع كافة الجهات المعنية بذلك، بما يشمل وجود أكثر من 674 منفذ بيع للشركات المقدمة لخدمات الاتصالات، موزعةً على الحرمين المكي والنبوي، ومدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، إضافة للتنسيق المستمر مع الأجهزة الحكومية المسؤولة عن خدمة ضيوف الرحمن.

يذكر أن البنية التحتية للاتصالات وتقنية المعلومات في الحرمين الشريفين ومكة المكرمة والمدينة المنورة، تعد من أضخم البنى التحتية على مستوى العالم وأكثرها تقدماً، وتشمل هذه البنى التحتية المقاسم والكبائن والأبراج والمحطات اللاسلكية لتقنيات الجيل الثالث والرابع لخدمة الملايين من ضيوف الرحمن.

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