شكرا لقرائتكم خبر عن «مدني تبوك» يدشن خطة السلامة الوقائية لرمضان والصيف والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (تبوك)

دشن مدير الدفاع المدني بمنطقة تبوك العميد مهندس أحمد بن محمد الشهراني اليوم (الأحد)، حملة الدفاع المدني للسلامة الوقائية بمنطقة تبوك ومحافظاتها والمراكز التابعة لها استعداداً لتنفيذ خطة السلامة والتوعية الشاملة لشهر رمضان المبارك وفصل الصيف.

وأوضح المتحدث باسم مديرية الدفاع المدني بمنطقة تبوك الرائد عبدالعزيز بن فرحان الشمري، أن الخطة تستهدف الفنادق، والشقق المفروشة، وقصور الأفراح، والاستراحات، والأسواق، والمجمعات التجارية، والمتنزهات، وملاهي الأطفال، استعداداً لتوافد الزوار والمصطافين خلال شهر رمضان والإجازة الصيفية، مشيراً إلى تعزيز الكشف الوقائي على هذه المنشآت؛ للتأكد من توفر وسائل ومتطلبات السلامة بها؛ لمنع المخاطر وتقليل الخسائر.

وأفاد بأن هذه الحملة تأتي ضِمن مجموعة من الحملات التي تهدف مديرية الدفاع المدني بمنطقة تبوك إلى تنفيذها ضِمن خطة السلامة خلال العام الحالي، وبمشاركة كل الضباط وضباط الصف العاملين بإدارة السلامة والمراكز والشعب الميدانية, داعياً الجميعَ إلى التقيد بأنظمة واشتراطات السلامة، موضحاً أن الحملة مستمرة على جميع المنشآت والأنشطة التجارية.