شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان يدشن مركز الغسيل الكلوي في الضالع والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الضالع)

دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مركز الغسيل الكلوي في مدينة الضالع بمحافظة الضالع، بحضور وزير الصحة العامة والسكان اليمني الدكتور ناصر باعوم، ومحافظ الضالع اللواء علي مقبل، ومدير مكتب مركز الملك سلمان للإغاثة في عدن صالح الذيباني.

واطلع الحضور على أقسام مركز الغسيل الكلوي وسير العمل فيه بعد الانتهاء من إعادة تأهيل وصيانة المبني وتزويده بكل ما يلزم من أجهزة و مستلزمات خاصة، وتأهيل الكادر الطبي والإداري العامل، وسيقدم المركز خلال هذا العام أكثر من 12.500 غسلة.

وقدم وزير الصحة اليمني الدكتور ناصر باعوم الشكر للمملكة ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة على الدعم المقدم لوزارة الصحة ومنها مركز الغسيل الكلوي الذي يقدم خدماته الطبية للمرضى من مختلف مديريات محافظة الضالع والمناطق المجاورة، مبيناً أن مركز الغسيل الكلوي سيخفف الأعباء المادية على المرضى.