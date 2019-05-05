شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان يوزع 740 سلة غذائية في مديرية ميفعة بشبوة والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (شبوة)وزع مركز الملك سلمان للإغاثة اليوم (الأحد) 740 سلة غذائية، تزن 54 طناً و760 كيلوغراما، في مديرية ميفعة بمحافظة شبوة، يستفيد منها 4440 فردا، وهي ضمن مشروع توزيع 102.170 سلة غذائية تستهدف عدة محافظات يمنية.
ويأتي ذلك في إطار حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين لتقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية من خلال المركز للشعب اليمني في المحافظات اليمنية كافة.
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