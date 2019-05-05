وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تطلق خدمة التسوية الودية الالكترونية للدعاوى العمالية تجريبياً في الرياض

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل الرياض - واس

أطلقت وكالة خدمات العملاء والعلاقات العمالية في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تجريبياً، خدمة التسوية الودية الالكترونية للدعاوى العمالية، والتي تُمكن أطراف النزاعات العمالية من تقديم دعاوى الخلافات العمالية بشكل إلكتروني.

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وقد شرعت الوزارة في الإطلاق التجريبي للخدمة في إدارة التسوية الودية في مكتب عمل منطقة الرياض، على أن يتم إطلاق الخدمة بشكل رسمي لاحقا في جميع إدارات التسوية الودية بمختلف مناطق المملكة.

وتعدّ التسوية الودية المرحلة الأولى من مراحل النظر في دعاوى الخلافات العمالية بين العامل وصاحب العمل، ويتم استقبالها في هذه الخدمة الكترونيا وايضاح الموقف النظامي للدعوى للأطراف المتنازعة وإرفاق المستندات اللازمة ومراجعتها من قبل الموظفين المختصين ومنح مهلة أسبوع للتفاوض المباشر وتليها بعد ذلك الإجراءات المتبعة لمباشرة النزاعات العمالية.

ويمكن الاستفادة من هذه الخدمة من خلال الرابط الخاص بالخدمات الالكترونية لوزارة العمل والتنمية الاجتماعيةhttps://www.mol.gov.sa/securessl/login.aspx.