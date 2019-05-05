وزارة التعليم تدشن بوابة برامج التطوير المهني التعليمي الصيفي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أكد نائب وزير التعليم الدكتور عبدالرحمن العاصمي سعي الوزارة لتحقيق الاستثمار الأمثل للإجازة الصيفية وفترة العودة للعام الدراسي الجديد، وفق أفضل الممارسات العالمية التي تتيح فرص التطوير المهني المستمر لشاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية عبر مجموعة من البرامج التدريبية التي تدعم توجهات الوزارة في تحسين مخرجات التعليم، وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 في أهمية تنمية الموارد البشرية والتأهيل المستمر .

جاء ذلك خلال تدشينه "اليوم" بوابة برامج التطوير المهني التعليمي الصيفي التي ينفذها المركز الوطني للتطوير المهني بالمشاركة مع الجامعات، ومركز المبادرات، وشركة تطوير للخدمات التعليمية، وشركة تطوير لتقنيات التعليم، وستبدأ في الرابع من شهر ذي القعدة للعام الحالي 1440 هـ من خلال الرابط الإلكتروني http://str.t4edu.com

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من جانبه قدم المشرف العام على المركز الوطني للتطوير المهني التعليمي الدكتور محمد المقبل شكره وتقديره لوزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ على التوجيه والدعم الذي تشهده برامج التطوير المهني التعليمي، ولنائب الوزير الدكتور عبد الرحمن العاصمي ولقيادات الوزارة.

وأكد الدكتور محمد المقبل بأن المركز الوطني للتطوير المهني التعليمي يقدم هذه الدورات الصيفية بالشراكة مع مجموعة من الجامعات ومركز المبادرات وشركة تطوير لتقنيات التعليم والإدارات التعليمية والمراكز الأهلية والشركات المتخصصة.

وأضاف الدكتور المقبل أن لجان العمل المتخصصة في المركز بذلت جهودا متميزة في تحكيم الحقائب التدريبية الجديدة والتي سيضاف لها الحقائب التدريبية المعتمدة التي نفذت في صيف العام الماضي، مشيراً إلى أن برامج التدريب الصيفية سيضاف لها هذا العام تقديم حقائب تدريبية لنشر ثقافة تعلم اللغة الصينية في البيئة التعليمية، بالإضافة للاستفادة من خبرات المبتعثين والمشاركين في برنامج خبرات الذين أنهوا دراستهم ومشاركتهم وتقدموا بطلبات للمركز الوطني للتطوير المهني التعليمي للتعاون في تقديم الحقائب التدريبية.

يذكر أن موعد التسجيل في برامج التطوير المهني التعليمي الصيفي يبدأ من اليوم 30 شعبان 1440 ويغلق في 24 رمضان 1440هـ وسيتم التذكير بتأكيد التسجيل في 15 شوال المقبل.