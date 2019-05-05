، "الناغي" رئيساً لـ"غرفة جدة" و"الحربي" و"العتيبي" نائبين و"السريع" ممثلاً في الغرف السعودية ،

محمد بن مسعود - الدمام - في أول اجتماع للدورة 22

عُقِد بغرفة جدة، اليوم، أول اجتماع لمجلس الإدارة للدورة الـ22، حيث اختير صاحب الأعمال محمد بن يوسف ناغي رئيساً لمجلس غرفة جدة بإجماع الأعضاء الـ 18 المعنيين والمنتخبين.

واختير فايز بن عبدالله الحربي، وخلف بن هوصان العتيبي نائبين للرئيس، وصالح بن ناصر السريع ممثلاً للغرفة في مجلس الغرف السعودية، وسط عزم المجلس في دورته الحالية توظيف أهدافه لخدمة مسيرة التنمية وتطوير خدمات مجتمع الأعمال.

وأكد المجلس الرقي بأعرق الغرف الخليجية وأول غرفة سعودية والعزم على مواصلة الإنجازات التي حققتها على مدى السنوات الأربع الماضية، معلناً تجديد الثقة في الأمين العام حسن بن إبراهيم دحلان، وسوف يتولى كل شخص من الأعضاء ملف ومهام خلال السنوات الأربع المقبلة، وتشكيل لجنة ستبدأ عملها ابتداءً من اليوم لجمع كل البرامج الانتخابية التي قدّمها المرشحون لغرفة جدة، سواءً من دخلوا مجلس الإدارة أو من لم يحالفهم الحظ؛ من أجل بلورتها إلى أهداف ومقترحات يجري تطبيقها.

من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة غرفة جدة محمد بن يوسف ناغي، في تصريح له بهذه المناسبة، إن الاجتماع جرى في أجواء ودية رائعة، وسوف تؤخذ الآراء الجيدة التي قدّمها الأعضاء الذين دخلوا مجلس الإدارة أو من لم يحالفهم الحظ موضع الاهتمام، والعمل على تنفيذها؛ لأن هدف الجميع هو خدمة الوطن، وإن غرفة جدة تخدم أكثر من 100 ألف منتسب، مشيراً إلى أن اللجنة المشكّلة ستوالي متابعة تنفيذ الخطط التي وضعت أو اقتراح أي تعديلات.

وأضاف أن أعضاء مجلس الإدارة سيعملون على خدمة مجتمع الأعمال، والإسهام في رفعة الوطن وتحقيق غاياته العليا، موجهاً شكره لأعضاء المجلس في الدورة السابقة.

وثمّن الجهود الكبيرة التي بذلوها من أجل خدمة وتطوير مجتمع الأعمال، مبرزاً دور وزارة التجارة والاستثمار والجهود التي بذلتها اللجنة المشرفة على الانتخابات، ودعم الوزارة لبيت أصحاب الأعمال بجدة والقطاع الخاص على مدار الفترة الماضية.